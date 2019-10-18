В Сочи инвесторы достроят десять проблемных жилых объектов

Инвесторы в олимпийской столице готовы достроить десять проблемных жилых комплексов. В настоящее время по ним уже заключены соглашения. Речь идет о ЖК «Курортный», ЖК «Эдельвейс», двух долгостроях ООО «Ида» (на улицах Санаторной и Пасечной), ЖК «Горизонт» в Адлере, ЖК «Фазатрон», ЖК «Туапсинский», ЖК «Горка» и ЖК «Москва».

Как сообщил на заседании межведомственной рабочей группы инвестор ЖК «Курортный, руководитель компании «Альпика-Групп» Шамиль Нунаев, до конца этого года более 400 дольщиков жилого комплекса получат ключи от квартир. Строительные работы планируется завершить по 12 домам, куда поселят всех обманутых инвесторов. Всего по достраиваемым долгостроям своего жилья ждут около 5 тыс. человек.

Отмечается также, что за счет средств краевого бюджета в Сочи будут достроены ЖК «Ямайка» в микрорайоне Мамайка и ЖК «Абсолют» в центре города, на улице Островского. Проблема решится у более чем 750 семей.

Василий Хитрых