Совладелец сети кофеен Stories опроверг информацию о долге в 30 млн рублей

В ООО «Консалдинг Общепит» (владеет сетью кофеен Stories) опровергли информацию о наличии у компании долга в размере 30 млн рублей, из-за чего планируется закрытие всех ее торговых точек.

«На текущий момент у компании ООО "Консалдинг Общепит" и у сети Stories такого долга нет»,— сообщается в пришедшем в редакцию “Ъ-СПб” письме от имени учредителя и совладельца компании Ивана Квасова.

При этом господин Квасов не стал опровергать информацию о закрытии кофеен сети Stories.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания сворачивает свою деятельность в Петербурге из-за снижения интереса со стороны клиентов и нехватки финансирования.