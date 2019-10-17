Сеть кофеен Stories в Петербурге закрылась из-за долгов

В Петербурге прекратили свою работу восемь торговых точек сети кофеен Stories. Компания «Консалтинг Общепит» задолжала кредиторам более 30 млн рублей, сообщает портал «Свое Дело Плюс».

Совладелец сети Иван Квасов обосновал решение о закрытии кофеен снижением интереса со стороны клиентов и нехваткой финансирования. В частности, компания накопила долги перед инвесторами, контрагентами, арендодателями, поставщиками и собственным персоналом.

Первая кофейня Stories появилась в Петербурге в 2017 году. Ранее господин Квасов планировал расширить сеть до 50 заведений.