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Сеть кофеен Stories в Петербурге закрылась из-за долгов

В Петербурге прекратили свою работу восемь торговых точек сети кофеен Stories. Компания «Консалтинг Общепит» задолжала кредиторам более 30 млн рублей, сообщает портал «Свое Дело Плюс».

Совладелец сети Иван Квасов обосновал решение о закрытии кофеен снижением интереса со стороны клиентов и нехваткой финансирования. В частности, компания накопила долги перед инвесторами, контрагентами, арендодателями, поставщиками и собственным персоналом.

Первая кофейня Stories появилась в Петербурге в 2017 году. Ранее господин Квасов планировал расширить сеть до 50 заведений.

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