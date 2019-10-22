Теперь виртуальную карту Mastercard Virtual можно получить онлайн

В интернет-банке InvestPay можно заказать и получить Mastercard Virtual. Карта выпускается бесплатно, и теперь процесс ее получения займет всего несколько минут. Если у клиента Челябинвестбанка подключен InvestPay, лично приходить в банк не нужно.

Карта будет выпущена удаленно, при этом клиент получит все необходимые для совершения платежей реквизиты: номер карты, срок действия и CVC2- код.

Mastercard Virtual не имеет пластикового носителя, а лишь реквизиты для совершения платежей. Поэтому злоумышленникам невозможно изготовить ее пластиковую копию и снять деньги в банкомате.

С помощью виртуальной карты удобно осуществлять безопасные расчеты в Интернете. Кроме этого владелец карты может привязать ее к платежным сервисам Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay в своем мобильном телефоне и рассчитываться Mastercard Virtual в любом магазине, где установлен современный терминал для обслуживания бесконтактных карт.

Пополнять Mastercard Virtual можно переводом с карты на карту, переводом по номеру счета в InvestPay или любым межбанковским переводом. В терминалах с приемом наличных эту карту можно пополнить наличными (понадобится другая карта банка, по которой будет проведена идентификация).

Приятные бонусы: SMS-информирование по виртуальной карте бесплатно, зачисление средств на картсчет и совершение платежей – без комиссий.

Сейчас оформить и получить карту Mastercard Virtual удаленно можно в веб-версии интернет-банка. В мобильном приложении InvestPay эта опция появится в ближайшее время.