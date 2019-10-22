Кубанские депутаты планируют одобрить создание поселка Сириус в Адлере

На ближайшем пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края планируется одобрить инициативу губернатора Кубани о выделении в Имеретинской низменности Сочи новой административно-территориальной единицы. Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, в составе Адлерского района курорта планируется создать поселок городского типа Сириус.

По словам председателя краевого парламента Юрия Бурлачко, инициатива исходила от жителей курорта, которая подкреплена результатами опроса. Убедительное большинство сочинцев положительно оценило создание на новой территории поселка городского типа с присвоениемему наименования Сириус.

«Я думаю, у нас есть все предпосылки поддержать это предложение. Выделение новой административно-территориальной единицы будет только способствовать адресному привлечению краевых и федеральных средств, и направлению их на решение широкого круга вопросов данного населенного пункта. А органы местного самоуправления города смогут здесь более результативно разрешать возникающие вопросы благоустройства, создавать все необходимые условия для эффективного и сбалансированного развития данной территории», - заявил господин Бурлачко.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в Сочи прошел референдум, на котором решался вопрос о выделении Олимпийского парка с прилегающими микрорайонами в поселок городского типа Сириус. Сейчас Имеретинская низменность, на территории которой расположены эти объекты, относится к сельским поселениям Адлерского района. Всего в этих границах проживает порядка 18 тыс. человек. Территория включает переселенческие поселки Некрасовка, Таврический, совхоз «Россия» и несколько десятков улиц. Общая протяженность — примерно 10 на 2,5 км.

Дмитрий Михеенко