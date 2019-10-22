Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17

Количество погибших при разрушении каскада дамб на реке Сейба в Красноярском крае увеличилось до 17 человек, сообщил Следственный комитет России. Ранее погибшими считались 15 работников прииска. «К данному моменту обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ночью 19 октября на таежной реке Сейба в Красноярском крае произошло разрушение пяти насыпных дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». Мощный поток воды разрушил одну за другой пять дамб: водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели, а также хозяйственные постройки.

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Потерпевшими признаны 29 человек. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело передано в главное следственное управление «для наиболее объективного и всестороннего расследования».

Ранее Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора «Сисима» Максима Ковалькова, начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова.

О том, как прорыв воды унес жизни старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Илья Галагуз