Renault сделал электрогрузовики с водородным двигателем

Компания Renault представила две новых коммерческих модели — электрические фургоны Master Z.E. и Kangoo Z.E. — с водородными двигателями.

Обе модификации Hydrogen отличаются установленными под кузовом баками для водорода, которые служат источником дополнительной энергии для аккумуляторов. Водород позволяет увеличить запас хода Renault Master Z.E. Hydrogen со 120 км у электромобиля до 350 км у версии с водородным генератором, а автономность Renault Kangoo Z.E. Hydrogen при использовании водорода вырастает с 230 до 370 км.

Дополнительное оборудование увеличивает массу Master Z.E. Hydrogen на 200 кг, а Kangoo Z.E. Hydrogen — на 110 кг. Процесс заправки водородом занимает 5-10 минут. В продажу на европейском рынке новые модификации поступят в конце 2019 — первой половине 2020 года.

Напомним, премьера обновленных коммерческих моделей Renault — фургонов Trafic и Master, пикапа Alaskan и концепт-кара Kangoo Z.E — состоялась весной 2019 года.