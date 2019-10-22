«Русский уголь» нарастил отгрузку каменного энергетического угля на 24%

Компания «Русский уголь», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, за девять месяцев 2019 года увеличила отгрузку каменного энергетического угля на 24% к аналогичному периоду прошлого года. По данным пресс-службы компании, объем поставок с трех угольных разрезов в Красноярском крае и Хакасии составил более 3,6 млн т.

В компании отметили, что значительный рост связан с увеличением объемов добычи на разрезах Саяно-Партизанский (Красноярский край) и Степной (Хакасия), а также вхождением в состав «Русского угля» разреза Кирбинский в Хакасии, отрабатывающего запасы Бейского каменноугольного месторождения. Как писал “Ъ”, «Русский уголь» стал владельцем 100% в ООО «Разрез Кирбинский» в июле этого года. Балансовые запасы участков разреза составляют 354 млн т угля, всего Бейского месторождения — 3,2 млрд т.

В 2019 году компания планирует добыть на разрезе 1,3 млн т угля. Как сообщал ранее «Русский уголь», в этом году инвестиции в развитие разреза Кирбинский составят более свыше 1,7 млрд руб., с 2019 по 2021 годы — более 8,3 млрд руб.

В состав «Русского угля» входят семь угольных разрезов на территории Амурской области, Красноярского края и Хакасии.

Подробности сделки по покупке разреза Кирбинский — в материале “Ъ” «Михаил Гуцериев расширяет угольные активы»

Оксана Павлова