Заблокированы серверы плеера, который использовали 80% пиратов в России

Серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских ресурсов с фильмами и сериалами в России, отключили в Нидерландах, сообщает TorrentFreak. По информации Group-IB, разработчики CDN-сервиса (content distribution networks — сети доставки контента) в основном русскоговорящие, однако инфраструктура расположена за пределами страны, что осложняло процесс блокировки для России.

«Нелегко предпринимать какие-либо юридические действия против провайдеров CDN для владельцев авторских прав в России, поскольку CDN — это сеть серверов, которые в большинстве случаев сейчас расположены за ее пределами»,— сообщил замруководителя департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Дмитрий Тюнькин. Из-за существования CDN решения Мосгорсуда о блокировке отдельных доменов и сайтов фактически не имели значения — пираты регистрировали множество доменных имен. Спонсируют такие CDN-сервисы, по мнению господина Тюнькина, букмекеры и онлайн-казино, реклама которых встроена в проигрыватели.

Ранее источники “Ъ” в медиахолдингах и интернет-компаниях предположили, что что споры вокруг антипиратских поправок к законодательству возобновятся после их внесения в Госдуму. Согласование документа затянулось, вынудив участников рынка во второй раз изменить условия антипиратского меморандума.

Подробности — в материале “Ъ” «Пиратам вернули меморандум».