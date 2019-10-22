Уральский дизель-моторный завод планирует производить двигатели для «БелАЗа»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко подписали в Минске протокол, определяющий развитие урало-белорусских связей на ближайшие годы. Как сообщил департамент информационной политики региона, один из приоритетных направлений сотрудничества определена промышленность. «Ключевым совместным проектом является соглашение группы “Синара” и “БелАЗа” по производству на Уральском дизель-моторном заводе двигателей для карьерного самосвала. Стороны уже приняли решение заключить договор на поставку 20 уральских двигателей на сумму 5,7 млн евро»,– рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор добавил, что Екатеринбург заинтересован в обновлении автобусного парка белорусскими «МАЗами». В преддверии Универсиады-2023 регион планирует закупить 400 новых автобусов. Другими перспективными направлением выбраны: наука, атомная энергетика и сфера информационных технологий.

Товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией в 2018 году составил $430 млн. По прогнозам обеих сторон к 2021 году он должен достигнуть $580 млн. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил помощь в подготовке к Универсиаде.

Евгений Минин