Александр Лукашенко предложил Свердловской области помощь в подготовке Универсиады-2023

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Минске предложил помощь в подготовке российского региона к всемирной летней Универсиаде 2023 года. «Я знаю, что вы очень много строите, у вас просто огромные планы. Если вам нужна будет наша поддержка, помощь, пожалуйста. Особенно это вам актуально будет при подготовке к летней Универсиаде в 2023 году. У нас есть в этом плане опыт»,— цитирует господина Лукашенко департамент информационной политики области.

Александр Лукашенко и Евгений Куйвашев также обсудили совместный проект группы «Синара» и «БелАЗа» в области промышленности — производство на Уральском дизель-моторном заводе двигателей для карьерного самосвала. «Сейчас образец белорусского самосвала с уральским двигателем успешно проходит полевые испытания. Стороны уже приняли решение заключить договор на поставку 20 уральских двигателей на общую сумму €5,7 млн»,— написал на своей официальной странице в Instagram губернатор. В преддверии Универсиады-2023 Свердловская область планирует закупить у Белоруссии 400 автобусов и 200 трамваев. «В первую очередь интересны такие модели автобусов, которые имели бы большую вместимость, работали на газомоторном топливе, но имели возможность трансформации в троллейбусный транспорт»,— уточнил Евгений Куйвашев. Тендер будет объявлен в ноябре текущего года.

Республика Беларусь является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Свердловской области. Товарооборот в 2018 году составил $430 млн.