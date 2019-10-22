Проект реконструкции развязки в районе Кудрово представят летом 2020 года

Проект реконструкции транспортной развязки на Мурманском шоссе в районе торгового комплекса «Мега Дыбенко» будет представлен летом следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Развязка будет построена в несколько этапов, первой к Мурманскому шоссе планируется подключить Центральную улицу.

Напомним, что в реализацию проекта Ingka Centres (торговые центры МЕГА) вложит 700 млн рублей. Ingka Centres также передаст на баланс ГКУ «Ленавтодор» существующую развязку возле торгового комплекса «Мега Дыбенко». «Ленавтодор» выступит заказчиком строительства новой развязки.