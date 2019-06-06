Ingka Centres инвестирует 700 млн рублей в создание развязки в Кудрово

Ingka Centres (торговые центры МЕГА) вложит 700 млн рублей в подключение транспортной развязки в Кудрово к Мурманскому шоссе.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, соглашение подписали губернатор региона Александр Дрозденко и генеральный директор управляющей организации ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» Софья Трофимова.

Проект строительства транспортно-пересадочного узла будет готов к лету 2020 года. Ingka Centres также передает на баланс ГКУ «Ленавтодор» существующую развязку возле торгового комплекса «Мега Дыбенко».