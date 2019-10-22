Передано в суд дело о нападении на семью экс-вице-губернатора Краснодарского края

Завершено расследование разбойного нападения на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Уголовное дело передано в Тахтамукайский суд Республики Адыгея. Как сообщал “Ъ”, в мае 2018 года двое мужчин проникли в дом в ауле Псейтук, связали и начали пытать хозяев, требуя отдать им деньги. В итоге злоумышленники нашли сейф и похитили 5,5 млн руб. Луиза Ахеджак, мать экс-вице-губернатора, скончалась на месте, отец и сестра чиновника были доставлены в больницу.

По данным “Ъ”, организатором нападения оказался ранее судимый Сергей Пономарев, помогавший семье Ахеджак по хозяйству, вторым фигурантом дела является Иван Кононенко, обвиняемые не признают вину и настаивают на том, что у них имеется алиби. Мурат Ахеджак занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам внутренней политики с 2002 года, в 2010 году он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Отец экс-вице-губернатора Казбек Ахеджак инвестировал средства в жильное строительство и, по неофициальным данным, незадолго до нападения продал несколько квартир в новостройках.

Анна Перова, Краснодар