Песков заявил, что Россия не может запретить турецким войскам находиться в Сирии

У властей России нет полномочий, чтобы запретить турецким войскам находиться на территории Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако единственные войска, которые находятся в республике легитимно,— российские, добавил он.

«Разрешить оставаться или не оставаться на территории Сирии может только легитимное правительство Сирии... Единственными вооруженными силами, которые легитимно находятся на территории Сирии по обращению руководства этой страны, являются вооруженные силы России»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов на вопрос о том, «готова ли Россия разрешить турецким военным оставаться в Сирии».

По мнению пресс-секретаря, предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоятся 22 октября в Сочи, будут сложными и продолжительными. Он добавил, что «лидеры двух стран используют встречи для того, чтобы сверить часы по двусторонним делам», а Россию с Турцией объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений. Обмен заявлениями между Турцией и США он назвал «весьма жесткими».

Господин Песков также заявил о необходимости изучить инициативу создания в Сирии международной зоны безопасности. С таким предложением раньше выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэ.

Ранее господин Эрдоган заявил, что намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск.

Напомним, 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения.

О предстоящих переговорах в Сочи — в публикации “Ъ” «Москва и Анкара движутся встречными курдами».