На Кубани пятая часть компаний планирует повысить зарплату сотрудникам

В Краснодарском крае пятая часть компаний планирует в 2020 году увеличить фонд оплаты труда (ФОТ), а каждая третья компания – увеличить бюджет на подбор персонала. К таким выводам пришла служба исследований компании HeadHunter.

Согласно просу, увеличение фонда оплаты труда в следующем году произойдет в 21% компаний, а 34% – надеются на это. В 8% компаний ожидают уменьшения оплаты труда.

В прошлом году ожидания от 2019 относительно размера ФОТ были более пессимистичные: 15% ждали его уменьшения (сейчас лишь 8%), об увеличении говорили 44% (сейчас 55%).

В целом компании оценивают свое положение на рынке как стабильное — этот вариант выбрали 49% опрошенных.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края, согласно статистике, в августе этого года составила 35 948 руб. По сравнению с июлем она увеличилась на 0,6%, а с августом 2018 года – на 6,7%

Василий Хитрых