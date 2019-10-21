Средняя зарплата на Кубани составила 35,9 тысячи рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края в августе этого года составила 35 948 руб. По сравнению с июлем она увеличилась на 0,6%, а с августом 2018 года – на 6,7%, сообщает Краснодарстат.

Реальная заработная плата, которая рассчитана с учетом индекса потребительских цен, за август этого года по сравнению с июлем увеличилась на 0,7%, с августом 2018-го - на 2%.

Уточняется, что уровень среднемесячной зарплаты в здравоохранении и предоставлении социальных услуг составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 103,1%, работников образования – 62,9% (к краевому уровню 96,3% и 58,7% соответственно).

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 октября составила 24,5 млн руб. и по сравнению с 1 сентября увеличилась на 6,4 млн руб. (на 35,3%).

Василий Хитрых