Росприроднадзор выявил нарушения на полигоне ТБО в Ивангороде

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выявила нарушения на полигоне твердых бытовых отходов в Ивангороде. В частности, на участке полигона, эксплуатируемым АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», отсутствует специализированное гидротехническое сооружение — пруд-накопитель. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства передает АБН.

Также с одной из сторон полигона ТБО сразу в нескольких местах нарушено ограждение, а одна из канав для фильтрата сильно захламлена отходами. Пользователю выдано предписание устранить нарушения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург может начать размещать и перерабатывать отходы на территории Новгородской области.