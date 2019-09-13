Петербург может начать размещать отходы в Новгородской области

Смольный и правительство Новгородской области обсуждают возможность строительства на ее территории полигона для приема бытовых отходов из Петербурга, а также производства по переработке мусора. Об этом со ссылкой на источник в администрации города сообщает «Фонтанка.ру». При этом в правительстве Новгородской области данную информацию опровергают.

Тем не менее, по данным издания, этот вопрос уже обсуждался как минимум на одном совещании с участием представителей региональной власти. Речь идет не о свалке, а о формировании своего рода технопарка, где бы отходы перерабатывали и полезные фракции отправляли в качестве сырья на вторичное использование. Среди вариантов размещения полигона и мусороперерабатывающего завода называется Чудово.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что другой принадлежащий Петербургу экстерриториальный мусорный полигон «Красный Бор», расположенный в Тосненском районе Ленобласти, с 1 января 2020 года перейдет в федеральную собственность. Вопросами его рекультивации будет заниматься Минприроды РФ.