Билетеры кинозала «Зимней вишни» грелись в сауне в начале пожара

Билетеры кинотеатра в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово находились в сауне спортзала, когда в здании начался пожар. Об этом заявил во время допроса свидетелей на заседании Ленинского райсуда Кемерово потерпевший Виктор Коноплев, чьи слова передал ТАСС.

Свидетель Виктор Коноплев в день пожара находился в спортзале, расположенном на одном этаже с кинотеатрами. После тренировки он пошел в сауну, где встретил билетеров кинозала. По словам потерпевшего, «там грелись девочки». «Они вели переговоры о кинотеатре, что-то говорили про дверь: "Ты почему здесь? Ты должна быть там". Она ответила, что там кино идет, двери закрыла, вот и пришла. Я не придал значения, но про себя подумал: как так, она должна быть там. Когда зашла администратор и сказала, что пожар, девочки выскочили первыми, а мы еще сидели»,— цитирует агентство Виктора Коноплева.

В результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Большинство погибших оказались запертыми в одном из кинозалов: они не смогли выбраться, поскольку двери были закрыты. Следователи возбудили три уголовных дела, фигурантами которого являются 15 человек, все арестованы. В мае Заводский райсуд приступил к рассмотрению первого уголовного дела.

На прошлой неделе суд заменил содержание в СИЗО на домашний арест пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, а также директору и сотруднику компании «Системный интегратор» (занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ) Игорю Полозиненко и Александру Никитину.

О развитии дела читайте в материале “Ъ-Сибирь” «В деле «Зимней вишни» заканчиваются аресты»

Юрий Зуев