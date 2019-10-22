Компенсации за умерших пчел заложат в бюджет Алтайского края

В проект бюджета Алтайского края на 2020 год будут заложены средства на возмещение ущерба пчеловодам, нанесенного в результате летнего мора пчел. Об этом сообщил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию краевого заксобрания Сергей Серов.

По данным депутата, сейчас ущерб, понесенный алтайскими пчеловодами в результате мора пчел, рассчитан по методике исходя из стоимости на одну погибшую пчелосемью — 3,6 тыс. руб., на пострадавшую — 1,8 тыс. руб. соответственно. «На ближайшей сессии Алтайского краевого заксобрания будет рассматриваться проект бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Планируется, что будут предусмотрены дополнительные финансовые средства для выплат алтайским пчеловодам, пострадавшим в результате гибели пчел»,— сказал он.

Господин Серов отметил, что гибель пчел в основном происходила после обработки полей рапса агрохимикатами. «На данном этапе пока рано говорить о суммах, но сам факт выплат уже предварительно согласован»,— рассказал председатель профильного комитета.

Оксана Павлова