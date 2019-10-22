Академический и Широкую речку свяжут дорогой к августу 2020 года

Дорога, которая свяжет районы Академический и Широкая речка, должна быть сдана не позднее августа 2020 года. Об этом говорится в ответе администрации города на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

В ответе отмечается, что горадминистрация проверила исполнение муниципального контракта по строительству улицы Краснолесья (Тенистой), которая должна соединить район Академический с улицей Суходольской (район Широкая речка). Этот контракт был заключен еще в августе 2017 года. На данный момент никаких юридических препятствий для исполнения обязательств со стороны подрядчика (АО «Трест «Уралтрансспецстрой»») нет. Сейчас на месте работ проводится отсыпка земляного полотна. А уже во втором и третьем квартале 2020 года подрядчик приступит к устройству проезжих частей улицы и благоустройству прилегающей территории.

Напомним, сейчас власти прорабатывают вопрос создания восьмого административного района города — Академического. Предполагается, что в новый район войдет как сам Академический, так и микрорайон Широкой речки. Суммарная численность жителей нового района превысит 220 тысяч человек, что сопоставимо с численностью других районов Екатеринбурга.