В Ростове-на-Дону выбрали нового главу администрации

Главой администрации Ростова-на-Дону стал Алексей Логвиненко, ранее исполняющий обязанности главы администрации. Выбор главы проходил в ходе конкурса, решение о назначении приняли депутаты гордумы Ростова.

На должность главы администрации Ростова претендовали 15 кандидатов, двое отсеялись на этапе проверки документов, еще один — министр энергетики и промышленности Ростовской области Игорь Сорокин — просто не пришел на конкурсные испытания.

Алексей Логвиненко — уроженец Таганрога Ростовской области, ему 45 лет. С 1997 года господин Логвиненко работал в органах внутренних дел РФ, в частности, с 2006 по 2016 год замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области. Позже замещал директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Водные ресурсы». В феврале нынешнего года Алексей Логвиненко стал заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по экономике, а после ухода с поста главы администрации Виталия Кушнарева стал исполняющим его обязанности.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону