РБК: машина службы протокола Медведева сбила пешехода

Машина Ford Mondeo, обслуживающая службу протокола премьер-министра России Дмитрия Медведева, сбила пешехода на переходе в поселке Нахабино (Красногорск). Водитель «Автобазы №2» Управделами президента не уступил ему дорогу, региональное МВД начало проверку, сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве и автобазе.

ДТП произошло возле остановки «Пожарная часть». Мужчина упал на капот затормозившей машины, она прибыла в автоколонну с разбитым передним стеклом. Пассажиров в автомобиле не было. Водитель, по его словам, убедился в отсутствии серьезных травм у пешехода, после чего уехал. При этом он не стал вызывать ГИБДД. Сейчас машина стоит в гараже, поскольку «является объектом дознания». Один из источников добавил, что руководство «Автобазы №2» после инцидента расклеило рекомендации для водителей автоколонны,— в них, в частности, советуют снизить скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.