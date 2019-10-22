22 октября, вторник
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Hyundai готова поставлять водородные двигатели другим автопроизводителям

Компания Hyundai заявила о готовности поставлять водородные двигатели другим автопроизводителям, сообщает Autocar.

«Мы открыты для любого сотрудничества в автомобильной, транспортной, авиационной или любой другой сфере, где необходимы подобные технологии, — пояснил доктор Сэ-Хун Ким, отвечающий за водородное направление в Hyundai. — Если мы сможем производить больше водородных силовых установок, то это позволит нам быстрее развивать технологии».

Напомним, ранее Toyota показала прототип предсерийного водородного седана Mirai второго поколения, который японский автопроизводитель разрабатывает своими силами.

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