Toyota представила прототип нового водородомобиля

Toyota Mirai Concept. Фото: Toyota

Toyota Mirai Concept. Фото: Toyota

Toyota Mirai Concept. Фото: Toyota

Автомобиль построят на новой заднеприводной платформе TNGA, что повлияет как на ходовые характеристики модели, так и на ее дизайн. Заявлено, что увеличенная жесткость кузова и более низкий центр тяжести улучшат управляемость Toyota Mirai, а переход на другую архитектуру позволит сделать машину длиннее, шире и ниже, а также просторнее — первое поколение модели имело 4-местный салон, а новинка окажется 5-местной.

Использование усовершенствованной системы топливных элементов и более крупных резервуаров для водорода увеличит запас хода на 30% по сравнению с первой Toyota Mirai (имеет автономность около 500 км). Обещано и улучшение динамических характеристик водородомобиля.

Детальная информация о машине будет представлена позже — премьера серийного Toyota Mirai второго поколения запланирована на 2020 год.