Ритейлер Х5 в третьем квартале сократил чистую прибыль на 72,3%

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале 2019 года уменьшилась на 72,3%, до 2,238 млрд руб., следует из отчетности компании. Падение прибыли связано с запущенной в прошлом месяце трансформацией принадлежащей ритейлеру сети гипермаркетов «Карусель».

Показатель EBITDA X5 увеличился на 3,5%, до 28,645 млрд руб. Выручка компании выросла на 12,4%, до 421,955 млрд руб. За девять месяцев выручка ритейлера возросла на 14%, до 1 трлн 265,13 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 17%, до 313,557 млрд руб.

«Чистая прибыль в третьем квартале 2019 года включает единовременную корректировку в размере 5,3 млрд руб., связанную с трансформацией “Карусели” (в основном из-за обесценения внеоборотных активов)»,— пояснили в пресс-службе Х5.

В конце сентября X5 Retail Group начала трансформацию своей сети гипермаркетов «Карусель». Часть магазинов будет закрыта, часть — отдана под сеть супермаркетов «Перекресток». В компании рассчитывали, что процесс в перспективе положительно скажется на рентабельности.

Подробности — в публикации “Ъ” «X5 останавливает "Карусель"».