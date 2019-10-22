Краснодарскому застройщику Василию Чалому оставили в силе приговор

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда оставила в силе приговор Советского районного суда кубанской столицы, осудившего застройщика Василия Чалого к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Апелляцию на решение райсуда подал адвокат осужденного, сообщили в крайсуде.

“Ъ-Кубань” ранее сообщал, что Советский районный суд Краснодара приговорил 52-летнего застройщика Василия Чалого к шести с половиной годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб. в доход государства. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что Василий Чалый с 2009 до 2018 годы под предлогом строительства 3-этажного многоквартирного жилого дома по улице Горького в микрорайоне Пашковский заключал с гражданами договоры купли-продажи квартир. От его действий пострадали 21 покупатель на сумму свыше 22 млн руб.

«Краснодарский краевой суд пришел к выводу о том, что нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного и судебного следствия не допущено, и что при назначении наказания осужденному судом первой инстанции в полной мере соблюдены требования закона», - сообщили в Краснодарском краевом суде.

Дмитрий Михеенко