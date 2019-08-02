Суд в Краснодаре приговорил недобросовестного застройщика к шести годам колонии

Советский районный суд Краснодара приговорил 52-летнего застройщика Василия Чалого к шести с половиной годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб. в доход государства. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что Василий Чалый с 2009 до 2012 годы под предлогом строительства 3-этажного многоквартирного жилого дома по улице Горького в микрорайоне Пашковский заключал с гражданами договоры купли-продажи квартир. При этом у него отсутствовали финансовая и правовая возможности исполнить свои обязательства по возведению объекта. Тем не менее, он, по данным следствия, вводил покупателей в заблуждение, демонстрируя им территорию, на которой будет строиться дом, размещал в СМИ рекламу квартир в нем, а также создавал видимость проведения строительных работ.

От действий застройщика пострадали 21 покупатель на сумму свыше 22 млн руб. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Василий Хитрых