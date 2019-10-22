Пассажиропоток Пулково к 2025 году может вырасти до 35 млн туристов в год

В Смольном ожидают, что к 2025 году петербургский аэропорт Пулково будет принимать до 35 млн туристов ежегодно. В настоящее время авиагавань в год обслуживает 18 млн человек. Увеличению числа путешественников будет способствовать введение бесплатных электронных виз для иностранных туристов. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с генеральным директором венгерской авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади.

Глава города добавил, что в настоящее время в Пулково выполняются полеты по 150 направлениям.

Господин Варади в ходе встречи отметил, что Wizz Air запустила новый маршрут из Пулково в Лондон и планирует создать в петербургском аэропорту свою базу, увеличив количество воздушных судов на рейсах в Россию.

Напомним, что за период с начала года услугами Пулково воспользовались более 15,1 млн пассажиров. Этот результат на 8,1% превышает показали за аналогичный период прошлого года,