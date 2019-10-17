Пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 8% за девять месяцев

За девять месяцев текущего года услугами Пулково воспользовались более 15,1 млн пассажиров. Этот результат на 8,1% превышает показали за аналогичный период прошлого года, сообщили в управляющей компании петербургского аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

При этом на внутренних воздушных линиях за январь-сентябрь 2019 года количество пассажиров выросло на 10,2%, составив 9,2 млн человек, а на международных — на 5%, до 5,9 млн человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году пассажиропоток аэропорта Пулково может вырасти еще на 7%.