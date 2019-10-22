Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Около 18% россиян считают мультиварку своей самой бесполезной покупкой из бытовой техники, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru. Также респонденты почти не пользуются роботами-пылесосами, хлебопечками, парогенераторами, отпаривателями и электрическими обогревателями. Примечательно, что робот-пылесос при этом стал самым желанным предметом техники среди респондентов — купить его хотели бы 34% опрошенных.

Опрос проводился среди более чем 5 тыс. российских пользователей Hi-Tech Mail.ru с 10 по 20 октября 2019 года.

Помимо стиральных машин, пылесосов и утюгов чаще всего в домах россиян встречаются:

микроволновая печь — 84%,

блендер — 77%,

мясорубка — 62%,

электрический обогреватель — 59%,

мультиварка — 59%,

кофеварка — 39%,

кухонный комбайн — 36%,

посудомоечная машина — 32%,

очиститель (увлажнитель) воздуха — 28%,

хлебопечка — 22%,

отпариватель — 17%,

парогенератор — 12%,

робот-пылесос — 12%.

При этом наиболее часто россияне пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной, мультиваркой и мясорубкой. Самые желанные покупки помимо робота-пылесоса — посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%) и машина для сушки одежды (14%). Больше всего потребители перед покупкой обращают внимание на функциональность, цену и производителя — 78%, 70% и 60% опрошенных соответственно. Почти для половины респондентов (49%) решающим фактором являются хорошие отзывы. 58% опрошенных покупают бытовые приборы раз в один—три года, каждые пять лет или реже их обновляют 28% респондентов.

При этом оставляют старую или сломанную бытовую технику на ближайшей помойке или у мусорного бака 58% россиян, свидетельствуют данные опроса. 24% отвозят приборы на дачу, а еще 28% отдают знакомым для починки и повторного использования. И только 14% пользуются программами trade-in.

Проблемы с утилизацией характерны не только для бытовой техники. С 1 января 2020 года в Москве должен заработать тотальный переход на раздельный сбор мусора, однако участники рынка говорят, что горожане мало информированы о реформе. В частности, в «МСК-НТ» рассказали, что жители выбрасывают несортированные отходы в новые контейнеры для вторсырья, а также ломают и поджигают баки.

Подробности — в материале “Ъ” «Мусор учат жить раздельно».