Загородные таунхаусы в Удмуртии за год подорожали на 12%

Цены на загородную недвижимость в Удмуртии в третьем квартале выросли в двух категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего за год подорожали таунхаусы — на 12%, в среднем до 3,6 млн руб., сообщает «Авито Недвижимость».

Загородные дома стали продаваться на 4% дороже — в среднем за 1,5 млн руб. Дачи в цене за год не выросли, купить такой домик можно за 300 тыс. руб. На 1% снизились цены на коттеджи — до 4,7 млн руб.

О том, как изменился спрос на загородную недвижимость в Удмуртии в первом полугодии 2019 года, — в в материале “Ъ-Удмуртия” «Дома строй».