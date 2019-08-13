Дома строй

В Ижевске этим летом на 15% поднялись цены на загородную недвижимость, в сравнении с прошлым годом. На 56% увеличились в республике и объемы строительства частных домов. При этом сокращается количество ипотечных займов на приобретение готового дома, но вырос спрос на кредитование строительства собственного жилья. Наибольшей популярностью у ижевчан пользуются участки с готовыми под ключ домами и развитой инфраструктурой в пределах 9–15 км от столицы Удмуртии, стоимостью около 3 млн руб. По мнению экспертов, рынок загородной недвижимости будет развиваться за счет активной работы крупных игроков.

Что по спросу

В целом по Удмуртии в этом году отмечается рост ввода объектов индивидуального жилищного строительства. Согласно данным Удмуртстата, за первые семь месяцев 2019 года в эксплуатацию сдано 255,9 тыс. кв. м частных домостроений, что на 56,1% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После финансового кризиса 2014–2015 годов, связанного с резким снижением курса рубля и ростом ставок по ипотеке, рынок загородной недвижимости переживал упадок спроса. За весь 2014 год в Удмуртии было построено 2,4 тыс. домов, общей площадью 248 тыс. кв. м. В настоящее время представители строительных компаний и риелторских агентств города расходятся во мнении, был ли преодолен кризис рынка загородной недвижимости.

По мнению местных застройщиков, еще два года назад по-прежнему наблюдалось падение рынка, покупка домов не пользовалась популярностью. В настоящее время тренд роста спроса на загородную недвижимость ярко выражен.

«Сейчас происходит подъем рынка. Люди поняли, что свой дом — это реально. Спрос рождает предложение, появилось больше застройщиков»,— отметила специалист по продаже загородной недвижимости в коттеджном поселке «Европа» Александра Писмерова.

По мнению директора агентства недвижимости «Ракета» Кирилла Тарноповича, кризис на рынке продолжается. Интерес клиента, проявленный к коттеджным поселкам, еще не указывает на то, что имеется реальный спрос на рынке. «То есть, при опросе своих знакомых, в девяти случаях из десяти, вы отметите с их стороны желание приобрести загородный дом, но это не значит, что они, действительно, его приобретут»,— отметил господин Тарнопович.

Сейчас на ярмарках загородной недвижимости представлен огромный ассортимент домов в любой ценовой категории. По мнению директора агентства, именно большое количество предложений приводит рынок в упадок. «Не было бы затоваривания, не было бы и кризиса. Потребители не имеют средств на приобретение жилья, в итоге, предложений на рынке больше, чем спроса»,— считает господин Тарнопович.

По данным сервиса «Domofond», на конец декабря 2018 года средняя цена на загородное жилье в Удмуртии составляла 26,4 тыс. руб. за 1 кв. м. «Повышение стоимости в первое полугодие текущего года, по сравнению с прошлым, составило от 15% до 20%, в зависимости от класса жилья. Наибольшее увеличение цены за 1 кв. м произошло в среднем ценовом сегменте — это предложения земельных участков с готовыми под ключ домами»,— отметила риелтор компании «Римский квадрат» Александра Задоянная. По ее словам, главной причиной удорожания загородных домов в 2019 году является рост цен на строительные материалы.

Застройщик микрорайона «Белые Росы» Сергей Вылегжанин говорит, что потенциальные собственники загородной недвижимости предпочитают экономить финансы.

«Сейчас падает покупательская способность, и при этом прослеживается высокий уровень закредитованности населения. Но если будет происходить увеличение тарифов ЖКХ в городе, это вынудит часть людей продать квартиру и переехать в свой дом для экономии порядка 50 тыс. руб. в год за эти услуги»,— прокомментировал он.





Директор по развитию бизнеса строительной компании «Таймас-групп» Александр Регнер обращает внимание, что сейчас падает интерес к домам в черте Ижевска в силу неясности перспектив развития частного сектора в столице, худшей экологии и небольшой площади земельных участков. «Один из трендов — это малоэтажное строительство за городом. Если раньше нашими основными покупателями были люди старше 45-50 лет, в последнее время все чаще молодые семьи с маленькими детьми выбирают покупку дома вместо квартиры»,— добавил господин Регнер.

По мнению экспертов, интерес к приобретению загородных домов со стороны молодых пар с детьми связан также с законом «О предоставлении земельных участков многодетным семьям». Кроме того, застройщики принимают в качестве части оплаты материнский капитал.

Сколько стоит дом построить

Эксперты обращают внимание на то, что клиенты изначально настроены иметь загородный дом в качестве дополнительного места проживания, но все меняется после покупки. «Жилье переходит в формат основного из-за больших финансовых затрат по содержанию. Бывают случаи, когда квартиру собственники не продают, а сдают, но в Ижевске этот вариант не пользуется популярностью»,— рассказал господин Тарнопович.

По его словам, экономкласс является массовым по предложению в Ижевске. Этот сегмент представляют участки малой площадью и недорогими домами, возведенными по определенным конструктивным технологиям — чаще по типу каркасного строительства. «Основное желание потребителей этого сегмента переехать из своей квартиры в готовый дом. Стоимость дома, включая земельный участок, может варьировать от 1,8 до 2,5 млн руб., в зависимости от используемых материалов»,— продолжил директор агентства недвижимости.

Элитное жилье в пригороде Ижевска также пользуется спросом вне зависимости от экономической ситуации. «Элитные коттеджи продаются всегда. В этом случае стоимость участка начинается от 2 млн руб., а стоимость дома от 5 млн руб. Это вариант, когда практически делать ничего не надо. Есть и ландшафтный дизайн, и полноценный дом, для строительства которого используются материалы, проверенные годами»,— рассказал Кирилл Тарнопович.

Самыми популярными на рынке стали дома в пригороде Ижевска среднего сегмента – от 80 кв. м. стоимостью порядка 3 млн руб. Спрос на них стабилен на протяжении всего года. Как объяснили эксперты, еще пять лет назад сезонность на рынке загородной недвижимости имела четкие границы по времени. «Сейчас люди задумываются о переезде за город и в зимний период. Дома уже не связывают только с летним времяпрепровождением, а расценивают как полноценное жилье»,— пояснила Александра Писмерова.

Где бы приземлиться

Эксперты уверены, что радиус застройки вокруг Ижевска будет лишь увеличиваться с каждым годом. Самыми популярными направлениями сейчас являются Сарапульский тракт, Славянское шоссе и весь Завьяловский район. По словам госпожи Задоянной, чаще всего покупатели смотрят дома в пределах 9-15 км от города.

Чем дальше недвижимость располагается от Ижевска, тем больше сложностей возникает с проведением инфраструктуры в коттеджный поселок. «Прокладка коммуникаций требует серьезных вложений от застройщиков, не все на это идут. К примеру, центральное водоснабжение есть не везде, поэтому люди, приобретая не полностью готовый дом, вынуждены бурить себе скважины на каждом участке, что затратно. Поэтому при выборе, надо смотреть, что застройщик готов предложить»,— отметил Сергей Вылегжанин.

Однако, в экономклассе основным ориентиром для покупателей является выгодное предложение.

«Для многих, кто приобретает жилье экономкласса, не имеет значения близость транспорта и развитость инфраструктуры. Бывает такое, что переезжают в дом, где нет еще даже канализации, центрального водоснабжения»,— объяснил господин Тарнопович.





Откуда деньги брать

В Ижевске в 95% случаев ипотечное кредитование является основным источником получения средств на покупку недвижимости, говорят эксперты. Как сообщили в пресс-службе «Сбербанка России», в первом полугодии 2019 года объем выданных ипотечных займов на приобретение готового загородного дома в Удмуртии снизился на 15,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в то время как на 35%, вырос объем ипотечного кредитования строительства дома.

Иным вариантом приобретения загородного жилья может стать трейд-ин, то есть программа обмена квартиры на новый дом, которая позволяет проживать в квартире до момента сдачи дома в эксплуатацию. Некоторые застройщики также предлагают особые условия по приобретению имущества, в том числе и рассрочку.

Перспективы строительства

По мнению Александра Регнера, в ближайшие пять лет, загородное домостроение в Ижевске будет пользоваться высоким спросом. «Частные застройщики начнут испытывать сложности в конкуренции с крупными игроками по причине сильной разницы в имеющихся ресурсах. Высокотехнологичные компании с четко выстроенными бизнес-процессами и высокой степенью автоматизации займут лидирующие позиции на рынке»,— оценил перспективы эксперт.

В Ижевске строительством загородных домов в основном занимаются небольшие местные компании, которые застраивают один микрорайон. Одними из крупных игроков проекты по загородной недвижимости реализовали компании «Талан» и «Титан».

Юлия Вахрушева