Корпоративная культура

В Прикамье около 500 компаний и несколько тысяч человек приняли участие в Пермском инженерно-промышленном форуме, который прошел на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Насыщенная программа двухдневного мероприятия предусматривала заключение соглашений о сотрудничестве между Пермским краем и ведущими компаниями, в том числе и допсоглашений к специнвестконтрактам, проведение совета директоров промышленных предприятий, обсуждение вопросов кооперации. Форум посетили полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут и другие первые лица крупнейших компаний.

Как отметил глава региона Максим Решетников, Пермский край исторически является одним из ведущих промышленных регионов страны. За последние три года у региона четко прослеживается положительная динамика промпроизводства. По итогам девяти месяцев текущего года этот показатель составил 2,9%. «Учитывая размер нашей промышленности – это хороший показатель», – отметил глава Пермского края. По его словам, Пермский инженерно-промышленный форум является своего рода местом, где региональные власти и промышленники подводят итоги совместной работы. Важным моментом является и взаимодействие пермских промышленников с крупнейшими корпорациями: средний темп роста объема заказа со стороны последних примерно 15% в год. «Есть предприятия, которые смогли нарастить оборот за год на 50%, – рассказал губернатор. – Расти такими темпами, конечно, сложно, но это сложность приятная».

При этом предпосылок для снижения активности промышленников в регионе нет. В 2018–2024 годах в Прикамье будет реализовано 78 новых инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 1,5 трлн руб. Из них 660 млн руб. – это инвестиции в новые производства. Традиционными лидерами по объему инвестиций являются предприятия химической промышленности и нефтяники. В ходе форума власти региона и ПАО «Метафракс» подписали дорожную карту о расширении сотрудничества общества с пермскими предприятиями по вопросам размещения заказов. В его рамках «Метафракс» привлечет местных подрядчиков для строительства установки по производству меламина. Установка будет интегрирована в комплекс «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ) и позволит повысить выпуск меламина на промышленной площадке предприятия на 40 тыс. тонн в год, а также создать дополнительно 59 квалифицированных рабочих мест. «Метафракс» подтвердил готовность инвестировать в проект дополнительно более 19 млрд. руб.

Соглашение о расширении сотрудничества подписано и с группой компаний «СИБУР». По его условиям, «СИБУР» увеличит объем производства на пермской площадке и начнет выпускать новые виды продукции. По словам гендиректора АО «Сибур-Химпром» Константина Югова, в прошлом году объем заказа, который компания размещает на пермских предприятиях, превысил 1 млрд руб.

Традиционным мероприятием стало подписание протокола к соглашению о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год. Приятным моментом стало заявление президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова на пленарном заседании – руководство ЛУКОЙЛа приняло решение о строительстве на производственной площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» комплекса каталитического крекинга. Этот вопрос на текущей неделе должен утвердить инвестиционный комитет. «Ожидаемые инвестиции – более 100 млрд руб., – отметил Вагит Алекперов. – Мы стремимся к тому, чтобы максимальный объем оборудования для нового комплекса заказать у предприятий Пермского края. Мы готовы провести отдельную конференцию по этому вопросу, чтобы наши поставщики и подрядчики были готовы к тем конкурсным процедурам, которые мы будем проводить».

Кроме того, нефтяники договорились о сотрудничестве и с научно-образовательным центром (НОЦ) «Рациональное недропользование». На подписании соглашения присутствовали господа Решетников и Алекперов, в церемонии принял участие и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В начале 2019 года президент РФ Владимир Путин назвал Пермский край одним из пяти регионов, в которых пилотные центры для реализации научно-образовательного проекта мирового уровня находятся в высокой степени готовности. Тогда же было принято решение открыть НОЦ «Рациональное недропользование» именно в Перми. «Пермский» НОЦ станет одним из пяти центров мирового уровня, которые сейчас формируются в стране на базе интеграции университетов, научных организаций и предприятий реального сектора экономики. Потребителями услуг центра станут пермские предприятия и крупные корпорации. По словам Максима Решетникова, важная задача – перевести научные разработки в практическую плоскость. «Мощнейший заказчик НОЦ – это ЛУКОЙЛ. На основе потребностей компании формируется вектор развития центра», – пояснил глава региона.

Максим Решетников вместе с Игорем Комаровым и Вагитом Алекперовым осмотрели экспозицию форума, на которой была представлена продукция 23 пермских предприятий, и приняли участие в пленарном заседании форума. В приветственном слове господин Комаров отметил, что промышленные предприятия региона вносят существенный вклад в выполнение поставленной президентом задачи по увеличению объема экспорта российской промышленной продукции. «Шестнадцать производителей регионального значения защитили корпоративные программы повышения конкурентоспособности и теперь смогут воспользоваться новыми мерами государственной поддержки экспорта. Это существенный стимул, он позволит усилить промышленный потенциал региона и округа в целом», – отметил полномочный представитель президента. В экспортные проекты будет инвестировано примерно 70 млрд руб.

Директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Ученов рассказал о планах правительства по внедрению новой формы специальных инвестиционных контрактов «СПИК 2.0». В результате такие контракты смогут заключаться не только в сфере промышленности, как это происходит сейчас. Федеральные власти исключили также ограничение срока налоговых льгот – до 2025 года. Сейчас в масштабах страны заключено 45 федеральных специнвестконтрактов. «Эти контракты принесут 1 трлн руб. инвестиций в промышленность, предприятия создадут 21 тыс. новых рабочих мест. При этом пять федеральных контрактов Пермского края – это 40% общего объема инвестиций», – говорит господин Ученов. По его словам, СПИК в новой редакции можно будет заключать до 31 декабря 2030 года.

Максим Решетников на это отметил, что предприятия региона готовы заключать и реализовывать контракты по новым правилам. «Мы хотим поставить это на поток, для развития края нам нужна фабрика инвестиционных проектов», – пояснил губернатор. Сейчас в регионе реализуется 17 специнвестконтрактов всех уровней с общим объемом инвестиций более 500 млрд руб. В результате ожидается создание почти 8,5 тыс. новых рабочих мест, а также плановый доход регионального бюджета, превышающий 82 млрд руб.

Во время Пермского инженерно-промышленного форума заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, курирующий национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», рассказал об инициативе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – запуске акселерационной программы, в рамках которой предприятия, участники нацпроекта, смогут получить поддержку фонда. «Наши коллеги из РФПИ выступили с предложением войти в число участников национального проекта и предложить предприятиям с выручкой от 2 млрд руб. участвовать в акционерном капитале и помогать своими деньгами, своим опытом и потенциалом», – сообщил он.

По словам господина Засельского, РФПИ готов предоставлять компаниям средства на развитие и участвовать в совместных проектах. Вложения фонда в предприятие могут составлять от 300 млн до 10 млрд руб. Презентация программы состоится в ноябре этого года.

Отдельно участники форума обсудили модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры региона, прежде всего – железных дорог. Заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов сказал, что для него форум – это возможность обсудить с промышленниками новые подходы к их транспортному обслуживанию. По его словам, объем грузоперевозок в регионе растет. «В 2019 году планируем перевезти 45,4 млн тонн грузов. Такую планку мы не брали с 1992 года», – поделился планами господин Панов.

Замначальника СВЖД подчеркнул, что Пермский край занимает важное место в инвестиционной программе РЖД. В 2019 году инвестиции в объекты на территории Пермского края составят 7,2 млрд руб. До конца года будут завершены работы по проектированию модернизации железнодорожной инфраструктуры направления Соликамск – Пермь. По словам Артема Панова, по одному из основных проектов инвестиционной программы ОАО «РЖД» в Пермском крае – развитию направления Соликамск – Пермь – в 2019 году будет завершено проектирование. В следующем году, в рамках первого этапа, начнется реконструкция 12 станций и строительство двух тяговых подстанций. На втором этапе предусмотрена модернизация четырех станций, строительство трех разъездов и 17 км вторых главных путей. Общие инвестиции до 2025 года составят 13,7 млрд руб. Реализация проекта позволит вывезти перспективные объемы грузов предприятий Березниковско-Соликамского промышленного узла. Уже к 2025 году грузопоток увеличится на 59% и составит 30 млн тонн.

В Пермском крае будет развиваться и гостиничная инфраструктура. В ходе форума представитель Radisson Hotel Group Дэвид Дженкинс и учредитель ГК «Проспект» Александр Петров объявили о подписании соглашения о строительстве пятизвездочного отеля в центре Перми. Помимо номерного фонда, в гостинице расположатся конгресс-холл на 1 тыс. мест, видовой ресторан, бассейн, лобби-балл и переговорные комнаты. По словам господина Петрова, объем инвестиций составит 8,5 млрд руб., часть из которых – собственные средства компании, а часть заемные, в частности «Сбербанка». Господин Дженкинс добавил, что это будет первая гостиница под брендом Radisson в России.

Максим Решетников отметил, что появление в Перми первого пятизвездочного отеля – очень важный момент в развитии и позиционировании региона. «Наши промышленные объекты формируют абсолютно новую потребность в инфраструктуре края, начиная от гостиниц, социальной и транспортной инфраструктуры. На данный момент мы уже делаем ряд шагов. Один из них – развитие аэропорта, в частности работа нового терминала. Но мы все понимаем, что нам не хватает гостиниц. Поэтому мы здесь провели длительные предметные переговоры, и приятно, что коллеги в рамках строительства крупного многофункционального комплекса пошли нам навстречу и предусмотрели строительство гостиницы. Вдвойне приятно, что провели переговоры с компанией Radisson о том, что эта компания придет на управление гостиничным комплексом. Это хорошая новость», – подчеркнул губернатор.