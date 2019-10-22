В Красноярском крае на месте гибели золотодобытчиков обнаружен сейф

В Курагинском районе Красноярского края на месте гибели старателей артели «Сисим» обнаружен металлический сейф. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, добавив, что сейф найден после осушения одной из заводей. «Проводится работа по его вскрытию и установлению содержимого. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность на месте обнаружения металлического сейфа»,— заявили в полиции.

Позднее стало известно, что в сейфе обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

В ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб таежной реки Сейба. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели, а также хозяйственные постройки. Погибли 15 работников прииска, десятки получили травмы и увечья. Судьба пяти человек пока неизвестна.

О том, как прорыв воды унес жизни 15 старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Константин Воронов