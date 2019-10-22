Возрождение культуры балов в Петербурге 26 октября в Belmond Grand Hotel Europe пройдет бал «Новая классика». Этот проект возрождает культуру балов в их классическом и традиционном виде.

Бал, основанный на венских традициях,— это культура отношений, общения и этикета, возможность прикоснуться к творчеству и искусству, быть в центре светского общества, обрести новые и интересные знакомства. В торжественном мероприятии сможет принять участие каждый, независимо от возраста и умения танцевать.

Михаил и Юлия Грибовы, организаторы бала «Новая классика»: «Для нас важно развитие культуры танцевального отдыха как возможности каждому человеку прикоснутся к творчеству и искусству, познакомится с собой с новой стороны. Также хочется, чтобы менялось в обществе представление о танцах в паре как о чем-то сложном, профессиональном и недоступном. Танец — это искусство самовыражения, доступное каждому. А бал — отличная возможность проявить себя в новом “звучании”. Ведь на современном балу происходит соприкосновение с разными музыкальными и танцевальными направлениями, что в себе сочетает и образовательную историю, и, одновременно, отдых и удовольствие».

Ведущий бала — известный радио- и телеведущий Антон Комолов. На балу ожидаются делегации организаторов крупнейших балов в Вене и Париже. В 2018 году бал «Новая классика» стал номинантом премии «Событие года» как «Лучшая премьера городского события».

Бал проходит в партнерстве с фондом «Старшие Братья Старшие Сестры», который является частью международной программы Big Brothers Big Sisters International — одной из самых эффективных программ индивидуального наставничества для детей, нуждающихся в поддержке. Часть денежных средств от проданных билетов пойдет в фонд на реализацию одного из проектов. В конце бала состоится благотворительный аукцион, цель которого также собрать необходимые средства для помощи детям из неблагополучного окружения.