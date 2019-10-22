Российское судно подало сигнал SOS у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии. Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило о проблемах с двигателем у транспортного средства. На борту находятся 33 члена экипажа.

«Российский ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм»,— говорится в сообщении в Twitter. По данным службы спасения, ледоколу удалось начать маневрирование. Частично запущен двигатель.

Росморречфлот заявил, что ледокол подал сигнал бедствия случайно, сообщает «РИА Новости». Он продолжает следовать по маршруту. По данным ТАСС и «Интерфакса» ледокол «Тор» принадлежит Росморпорту.

На место выдвинулись катера и вертолет службы спасения.

Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и двигалось на Ямал.