Глава Удмуртии: отказываться от санавиации не планируется

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что отказываться от использования санавиации в пользу строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов не стоит. Об этом он сказал на встрече с руководителями фракций и заместителями председателя госсовета республики.

«На встрече прозвучало предложение отказаться от санавиации в пользу ФАПов. Не могу согласиться: за два месяца в этом году сделано 59 вылетов, всех пациентов спасли. Будем развивать оба направления»,— написал на своей странице «ВКонтакте» господин Бречалов после встречи.

Он добавил, что в 2020 году планируется направить 411 млн руб. на строительство 88 ФАПов. В этом году будут построены ФАПы в Камбарском, Вавожском и Глазовском районах. В 42 ФАПах завершаются ремонты за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, первого пациента с помощью санавиации в Удмуртии перевезли в июле.