Вертолет санитарной авиации в Удмуртии эвакуировал первого пациента из Можгинской районной больницы в Первую РКБ. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«Первый вылет состоялся успешно. Мы транспортировали пациента с хирургической патологией, который находился в тяжелом состоянии. Вертолет полностью оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить в полном объеме комплекс реанимационных мероприятий, инфузионную терапию, следить за всеми жизненно важными показателями пациента, перевозить больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких»,— отметил заведующий республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Алексей Калмыков.

Напомним, что власти Удмуртии подали заявку в программу по развитию санитарной авиации в ноябре 2018 года. Глава региона Александр Бречалов заявлял, что они направят на обозначенные цели 56,28 млн руб. в 2019 году. Создание во всех регионах страны единых диспетчерских служб скорой помощи и санитарной авиации вдвое сократит время приезда врачей к нуждающимся в транспортировке.