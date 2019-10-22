«Победа» запустит рейсы из Нальчика в Петербург

Авиакомпания «Победа» с 27 октября начнет выполнять рейсы из Нальчика (КБР) в Петербург. Об этом заявил менеджер по авиационному маркетингу аэропорта республики Ислам Шомахов.

По его словам, кроме Петербурга перевозчик будет летать в Москву (Внуково).

Как сообщает ТАСС, перелеты в Пулково будут осуществляться трижды в неделю. Пассажиров перевезут на Boeing - 737-800.

Напомним, что ранее заместитель гендиректора ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляет аэропортом Пулково) Евгений Ильин предположил, что «Победа» может возобновить международные полеты из петербургского аэропорта.