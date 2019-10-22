В Финляндии откроют торговый дом Краснодарского края

Краснодарский край намерен наращивать объемы поставки вина в Финляндию. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом России в республике Павлом Кузнецовым и статс-секретарем министра экономики и занятости Финляндии Яри Партаненом. Глава региона также предложил для улучшения взаимодействия финского и кубанского бизнеса создать Торговый дом Краснодарского края в прибалтийском государстве.

Как было отмечено на встрече, внешнеторговый оборот Кубани и Финляндии в 2018 году превысил $82 млн. При этом сотрудничество было сосредоточено преимущественно в промышленной сфере. По мнению сторон, взаимодействие региона и страны может быть взаимовыгодным и в вопросах производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Край готов поставлять как уже готовые товары, так и сырье для их производства.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что с 2020 года в Краснодарском крае вступит в силу закон «О развитии производства органической продукции. Как отмечает спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, это откроет для производителей эко-продукции совершенно новые возможности для ее реализации, в том числе и на международных рынках. Также это принципиально скажется на аграрной политике в регионе и расширении ассортимента кубанских эко-продуктов.

Василий Хитрых