Закон об органическом земледелии начнет действовать на Кубани в 2020 году

Закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края» вступит в силу с 2020 года, после чего региональные законодатели рассмотрят комплекс конкретных мер поддержки производителей экологически чистой продукции. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

По его словам, вступление в силу данного закона откроет для производителей эко-продукции совершенно новые возможности для ее реализации, в том числе, и на международных рынках. Также это принципиально скажется на аграрной политике в регионе и расширении ассортимента кубанских эко-продуктов.

«Закон начинает действовать с 2020 года, хозяйства должны будут пройти сертификацию. Затем депутаты будут рассматривать вопросы, связанные с господдержкой», - сказал Юрий Бурлачко.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в июне 2019 года депутаты Законодательного собрания края в окончательном чтении приняли закон «О развитии производства органической продукции». Он направлен на развитие рынка органики, повышение конкурентоспособности местных товаров и обеспечение потребителей полезными для здоровья продуктами. Спикер ЗСК отмечает, что реализация нового закона позволит вовлечь в хозяйственный оборот те участки, которые заросли кустарником и мелколесьем и, соответственно, не используются по назначению. Производством экологически чистой продукции с использованием органического земледелия в Краснодарском крае будут заниматься преимущественно малые формы хозяйствования.

Василий Хитрых