Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Организационный комитет представил логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, сообщает Международный олимпийский комитет. Он сочетает олимпийский огонь, медаль и лицо Марианны — символа Французской республики.

La medaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6