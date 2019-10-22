Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Организационный комитет представил логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, сообщает Международный олимпийский комитет. Он сочетает олимпийский огонь, медаль и лицо Марианны — символа Французской республики.

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La medaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) October 21, 2019

«Логотип, имеющий форму и цвет самой красивой медали из всех, выражает одну из основных ценностей спорта — стремление к совершенству. Олимпийский и Паралимпийский огонь вызывают особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать способы организации Олимпийских и Паралимпийских игр. И наконец, Марианна. Эмблема отдает дань уважения женщине, известному во всем мире французскому национальному символу»,— говорится в сообщении МОК.

Олимпиада-2024 года пройдет 26 июля — 11 августа, Паралимпиада — 28 августа — 8 сентября.

Ранее в Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года. На одной стороне изображена богиня Ника из древнегреческой мифологии, на второй — эмблема Олимпиады в Токио.