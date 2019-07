В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио за год до старта соревнований представили дизайн медалей, которые получат призеры и победители Игр. Фото и видео с изображениями медалей опубликованы на официальном сайте оргкомитета Олимпийских игр.

«Дизайн олимпийских медалей Токио-2020 отражает концепцию, что для достижения славы спортсмены должны ежедневно стремиться к победе. Медали напоминают грубые камни, которые были отполированы и теперь сияют»,— говорится в описании наград.

The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! ??????



RT for good luck! 100% #Sustainable #1YearToGo pic.twitter.com/DcLKtEF0DQ