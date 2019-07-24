В Токио представили дизайн медалей Олимпиады 2020 года

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио за год до старта соревнований представили дизайн медалей, которые получат призеры и победители Игр. Фото и видео с изображениями медалей опубликованы на официальном сайте оргкомитета Олимпийских игр.

«Дизайн олимпийских медалей Токио-2020 отражает концепцию, что для достижения славы спортсмены должны ежедневно стремиться к победе. Медали напоминают грубые камни, которые были отполированы и теперь сияют»,— говорится в описании наград.

На одной стороне медали изображены богиня Ника из древнегреческой мифологии на фоне стадиона Панатинаикос, а на обороте — эмблема Олимпиады в Токио, а также олимпийские кольца. Автором дизайна стал японец Дзюнъити Каваниси.

Диаметр наград составит 85 мм, толщина — 7,7–12,1 мм. Золотая медаль выполнена из чистого серебра и покрыта 6 г золота, ее вес — 556 г, серебряная медаль состоит из чистого серебра и весит 550 г, бронзовая медаль представляет собой красную латунь (95% меди и 5% цинка) весом 450 г. Частично награды сделаны из бывшей в употреблении электроники, для этого в Японии был объявлен общенациональный сбор старых гаджетов, смартфонов, цифровых камер, электронных игр и ноутбуков .

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в с 24 июля по 9 августа в Токио. Для Японии это будут уже четвертые Игры. Ранее сообщалось, что для олимпийских факелов будет использован переработанный алюминий, который использовался при строительстве временного жилья для пострадавших от землетрясения и цунами в префектуре Фукусима в 2011 году.

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