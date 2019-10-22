Барнаульский штаб Алексея Навального заявил об обыске в квартире координатора

Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Барнауле (Алтайский край) Вадим Останин обнаружил, что без него прошел обыск в его квартире в наукограде Бийск. По данному факту активист написал заявлению в полицию. Об этом сообщил региональный штаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации активистов, квартира Вадима Останина стояла открытой несколько дней. «Единственная преграда на пути потенциальных мародеров — приклеенная скотчем на входе бумажка от следователя. Вывернутые столы, разобранные диваны, вываленные на пол вещи, раскуроченный компьютер — названные гости не отличались аккуратностью»,— говорится в сообщении штаба.

Как утверждают активисты, правоохранители якобы изъяли деньги, флешки, жесткий диск, банковские карты, несколько телефонов, агитационную продукцию и документы, в том числе заграничный паспорт. Связаться с руководителем штаба “Ъ-Сибирь” не удалось.

Напомним, вторая волна обысков по делу ФБК об отмывании денег прошла 15-16 октября по всей стране. В частности, силовики проверяли региональные штабы, квартиры сотрудников и активистов, их родственников и квартиры бывших сотрудников в Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Бийске.

После обыска в барнаульском штабе правоохранители заподозрили координатора Вадима Останина в невыполнении законных требований сотрудников полиции. По словам самого главы штаба, он отказался показывать личные вещи. Ночь он провел в КПЗ, а после его отпустили под подписку о невыезде до суда.

О том, как проходила вторая волна следственных действий по России, читайте в материале “Ъ” «Единый день обысков»

Юлия Сасевич