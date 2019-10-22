Превышение цинка и меди нашли в воде после прорыва дамбы в Красноярском крае

Росприроднадзор выявил превышение взвешенных веществ, меди и цинка в воде ниже прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства, имеющиеся в распоряжении редакции.

Согласно результатам анализов, в 500 м от прорыва дамбы показатели норм качества воды по взвешенным веществам превышены в 225 раз, по меди — в 21 раз, по цинку — в 7,4 раза. В 2,5 км ниже по течению реки показатели превышают норму по взвешенным частицам почти в 195,8 раза, в 4,5 км — почти в 154 раза, по цинку — в 3,6 раз. По данным Росприроднадзора, содержание нефтепродуктов и ртути находится в норме.

Прорыв дамбы недалеко от золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края произошел 19 октября. По предварительным данным краевого минздрава, 27 человек пострадали, 15 — погибли, пятеро — пропали без вести. Холдинг «Сибзолото» заявил, что пострадали 44 человека.

О происшествии читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Юлия Сасевич