Генпрокуратура снова подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Генпрокуратура подала иск о взыскании с бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева 3,2 млрд руб. в пользу государства, об этом сообщается на странице экс-мэра в Facebook. Утверждается, что документы поданы в Советский районный суд Владивостока.

Ранее Генпрокуратура подавала аналогичный иск в Тверской суд Москвы, однако там решили, что его должны рассматривать по месту нахождения ответчика. Тогда Генпрокуратура требовала около 3,3 млрд руб. с экс-мэра, его сообщников по уголовному делу о взятках и с нескольких компаний.

«По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности. Отмечу, что и я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет»,— говорится в записи на странице экс-мэра.

В апреле 2019 году Тверской суд Москвы назначил господину Пушкареву 15 лет колонии строгого режима. В октябре Мосгорсуд признал приговор в отношении экс-мэра законным. Его, а также его брата Андрея Пушкарева и предпринимателя Андрея Лушникова признали виновными в получении взяток, пособничестве, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и по другим статьям. По решению суда они должны выплатить по 500 млн руб. Игорь Пушкарев работал главой Владивостока в 2008–2015 годах.

Подробнее о попытке Генпрокуратуры взыскать в пользу государства 3,3 млрд руб.— в материале “Ъ” «С экс-мэра Владивостока запросили по всем контрактам».