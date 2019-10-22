Привлечение первично

В ближайшие недели «ВТБ Капитал Управление активами» планирует начать новую эмиссию паев pre-IPO фонда. Компания хочет собрать до 5 млрд руб. на новые сделки. Такие фонды интересны для инвесторов, однако довольно рискованны из-за невысокой ликвидности российского первичного рынка акций.

Как стало известно “Ъ”, в ноябре «ВТБ Капитал Управление активами» проведет вторую эмиссию паев ЗПИФа для квалифицированных инвесторов «ВТБ Капитал Пре-АйПиО Фонд». Об этом рассказали источники на рынке, а также подтвердили в компании. «Собираемся привлечь капитал не более чем на две-три сделки. Каждая из них может быть в диапазоне от 0,5–1,5 млрд руб.»,— заявил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

«ВТБ Капитал Пре-АйПиО Фонд» был зарегистрирован ЦБ в январе, а сформирован до 17 апреля текущего года. Было собрано около 50 заявок на 1 млрд руб. (100 млн руб. стартового капитала предоставил «ВТБ Капитал»). ЗПИФ ориентирован на компании, имеющие планы или потенциал в горизонте двух-четырех лет выйти на IPO или быть проданными стратегическому инвестору. Это компании финтех, промтех, платформы/маркетплейсы, а также другие быстрорастущие сегменты традиционной экономики. К началу ноября планируется закрыть первые две сделки.

Для привлечения более широкого круга инвесторов в компании планируют снизить минимальный порог входа. «В рамках первого этапа привлечения порог входа составлял 15 млн руб. Во время второго мы рассматриваем возможность снижения этой суммы для расширения числа потенциальных клиентов и их удобства»,— отмечает господин Потапов. Кроме того, в рамках расширения экспертизы и канала продаж планируется подписать соглашение о сотрудничестве между «ВТБ Капитал Управление активами» и «Сколково — Венчурные инвестиции».

Венчурные инвестиции состоятельным инвесторам предлагают и другие крупные управляющие компании. В ноябре 2018 года ЦБ зарегистрировал правила комбинированного ЗПИФа «Сбербанк — Венчурные инвестиции». Сбербанк указывал, что через этот ЗПИФ клиенты банка могут инвестировать в венчурный фонд SBTVF II, при это сам банк выступает якорным инвестором SBTVF II с долей в капитале до 25%. «Формат фонда делает венчурные инвестиции более доступными широкому кругу инвесторов, так как входной билет в фонд, очевидно, меньше прямых инвестиций в тот или иной проект»,— отмечает управляющий крупным российским фондом.

В целом причины появления такого продукта понятны участникам рынка. По словам старшего аналитика ITS WM Георгия Окромчедлишвили, pre-IPO инвестирование довольно популярно на Западе, так как позволяет инвесторам получать уже фактически готовые к IPO компании по более «вкусным» ценам. Однако вопросы возникают к глубине рынка российских IPO и интересу инвесторов к новым размещениям в текущих макроэкономических условиях, чтобы поддержать нужное число проектов. С начала года в России не было проведено ни одного IPO. «Венчурные инвестиции интересны там, где много эмиссионных денег, огромный рынок сбыта с передовыми технологиями маркетинга, включая вирусные его варианты, и возможность "покупать мозги" всего мира. Таким местом являются США. Во всех странах риски венчурных инвестиций невероятно высоки и инвесторы зачастую предпочитают проектное финансирование с доказанным сроком окупаемости в пределах трех лет»,— отмечает гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Виталий Гайдаев