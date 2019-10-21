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Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 52

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Какие варианты с минимальными рисками или небольшими вложениями могут заинтересовать инвесторов? В рамках программы «Идея на миллион» экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов рассказывает об инвестициях в сырье.


Олег Богданов: Промышленные металлы, в частности, медь в этом смысле интересна. Сейчас цены находятся на минимальном уровне за последние пару лет. По отношению к прошлому году они ниже на 20%. Связано это, конечно, с циклическими факторами, с замедлением китайской экономики. Но инвесторы очень серьезно недооценивают недостачу меди на глобальном рынке. Дело в том, что в Чили началась забастовка, она продолжается на медных рудниках. Это может создать определенную диспропорцию в отношении предложений на мировом рынке, то есть меди будет недостаточно, и цена может серьезно вырасти.

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